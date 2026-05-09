Fiorentina i convocati per la sfida contro il Genoa | la lista completa di Vanoli riecco Piccoli!

La Fiorentina ha annunciato la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Genoa. La rosa include tutti i giocatori disponibili, tra cui il centrocampista Piccoli, che torna a disposizione. La squadra toscana cerca di reagire alla recente sconfitta contro la Roma e affronta la sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La partita si giocherà domani, con il tecnico che ha deciso i 18 elementi da portare in panchina.

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