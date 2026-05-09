Fiorentina-Genoa probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani alle 15 si affrontano Fiorentina e Genoa in una partita di campionato. La Fiorentina, reduce da una sconfitta per 4-0 contro la Roma, torna in campo dopo quella battuta. La gara si svolge allo stadio di riferimento ed è visibile in diretta televisiva. Nessuna variazione nelle formazioni ufficiali è ancora stata annunciata.

Dopo il pesante ko per 4-0 contro la Roma, la Fiorentina torna in campo domani (ore 15) contro il Genoa. I viola hanno l'obiettivo di ottenere quel punto che ormai certificherebbe la matematica salvezza e che chiuderebbe una stagione disastrosa e concentrarsi sul programmare il futuro. Dall'altra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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