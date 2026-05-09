Fiorentina-Genoa probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani alle 15, la Fiorentina affronta il Genoa in una partita di campionato. Dopo aver subito una sconfitta per 4-0 contro la Roma nell’ultimo turno, i Viola cercano una reazione. La partita sarà trasmessa in televisione, permettendo ai tifosi di seguire l’evento in diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate, con i giocatori titolari pronti a scendere in campo.

Dopo il pesante ko per 4-0 contro la Roma, la Fiorentina torna in campo domani (ore 15) contro il Genoa. I viola hanno l'obiettivo di ottenere quel punto che ormai certificherebbe la matematica salvezza e che chiuderebbe una stagione disastrosa e concentrarsi sul programmare il futuro. Dall'altra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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