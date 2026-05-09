Fiocco azzurro per Diletta Leotta | è nato Leonardo

Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta e ha annunciato l’arrivo del suo secondo figlio sui social. Ha condiviso alcune foto che mostrano la sua famiglia, ora composta da quattro persone, con sorrisi e sguardi rivolti al nuovo bambino, Leonardo. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato con affetto l’evento.

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Diletta Leotta mamma bis. L’annuncio sui social con le prime foto della famiglia ora in quattro, tra sorrisi smaglianti e sguardi rivolti al piccolo Leonardo. La conduttrice e Loris Karius annunciano la nascita del loro secondo figlio su Ig con un post condiviso corredato da un cuore azzurro accanto al nome di Leonardo. La coppia pubblica i primi scatti direttamente dalla clinica. Le prime immagini: tenerezza e sorrisi in sala parto Nelle foto, Diletta appare raggiante nel letto d’ospedale con il piccolo Leonardo tra le braccia. Accanto a lei Loris Karius, visibilmente emozionato, e la primogenita Aria, che osserva curiosa il fratellino appena arrivato.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Fiocco azzurro per Diletta Leotta: è nato Leonardo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Diletta Leotta mamma per la seconda volta, è nato Leonardo: l'annuncio sui social Notizie correlate Leggi anche: Diletta Leotta mamma bis, è nato Leonardo: i primi scatti di famiglia