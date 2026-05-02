Domenica 3 maggio alle 16:45 si sfidano AZ Alkmaar e Twente all’AFAS Stadion, in una partita di Eredivisie tra la quinta e la sesta in classifica. La sfida vede le due squadre impegnate in un confronto che potrebbe influenzare la loro posizione nel campionato. Si prevede una gara con almeno tre reti complessive, con un gol per parte, secondo le prime stime e i pronostici dei bookmaker.

AZ Alkmaar contro Twente, ovvero il duello tra la quinta e la sesta della classifica di Eredivisie, è particolarmente importante per gli ospiti. I padroni di casa hanno vinto la Coppa d’Olanda battendo il NEC in finale circa due settimana fa e quindi si sono già assicurati un posto nella fase a gironi di Europa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-Twente (domenica 03 maggio 2026 ore 16:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol e uno per parte all’AFAS Stadion

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