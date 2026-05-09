Festival delle Nazioni Omaggio alla Germania

Il Festival delle Nazioni dedica un omaggio alla Germania, attraversando tre secoli di musica, arte e cultura. L'evento ripercorre l'evoluzione artistica partendo dalle corti prussiane fino alle influenze dell'Europa moderna, con esposizioni, concerti e incontri che mettono in luce le diverse fasi storiche e i contributi culturali di questo paese. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge artisti e studiosi provenienti da varie parti del mondo.

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Dalle corti prussiane all’avanguardia europea, attraverso tre secoli di musica, arte e pensiero: la Germania, con i Paesi di lingua germanica, sarà la protagonista della 59esima edizione del Festival delle Nazioni che dal 27 agosto all’11 settembre si terrà a Città di Castello e in altri comuni dell’Alta Valle del Tevere. Ieri la presentazione (foto sopra) a Perugia, con la presidente Silvia Polidori e il direttore artistico Massimo Mercelli insieme al vicepresidente della Regione Tommaso Bori, la presidente dell’Assemblea legislativa umbra Sarah Bistocchi (hanno sottolineato l’intreccio tra musica, cultura e pace), l’assessore tifernate Michela Botteghi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival delle Nazioni Omaggio alla Germania ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Diplomacy In The Sky: What's Behind Germany's Strategic Pivot Toward The Global South Notizie correlate New Orleans, al Jazz and Heritage Festival l'omaggio alla cultura giamaicanaMigliaia di persone affollano il Jazz and Heritage Festival di New Orleans, e ogni anno, al centro dell’area fieristica, il Padiglione dello Scambio... Leggi anche: Hockey pista: tutto facile per l’Italia alla Coppa delle Nazioni. Montreux battuto e semifinali prenotate Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival delle Nazioni Omaggio alla Germania; L’Umbria presenta il 59esimo Festival delle Nazioni: Città di Castello omaggia la tradizione musicale tedesca; Il 59mo Festival delle Nazioni omaggia la Germania: da Tg Mattina UTV; La Germania protagonista del Festival delle Nazioni 2026. Festival delle Nazioni Omaggio alla GermaniaDal 26 agosto all’11 settembre un viaggio musicale e culturale a Città di Castello e nei comuni dell’Alta Valle del Tevere ... lanazione.it Festival delle Nazioni, la Mitteleuropa in Umbria da Bach a WeillPer oltre due settimane l’Umbria parlerà il linguaggio della Mitteleuropa, trasformandosi in un crocevia di musica, arte e cultura. La 59ª edizione del Festival delle Nazioni, dedicata alla Germania e ... tg24.sky.it Dopo i migliori regali diplomatici donati dall'Italia ecco i doni più particolari che le altre nazioni hanno fatto all'Italia. Vi piacciono reddit Il 6 maggio 1976 un violento sisma colpì il Friuli. Da quel dolore enorme nacque uno straordinario esempio di coraggio, solidarietà e responsabilità condivisa. Oggi, in occasione del 50º anniversario, la Nazione rende omaggio alle tante vittime, ai loro familiari x.com