Festa di San Nicola oggi il giorno dei baresi | chiusura con la Santa Manna e i fuochi sul lungomare

Oggi si conclude la tre giorni dedicata a San Nicola, un evento molto atteso dai residenti e dalla zona storica della città. La celebrazione si chiama “giorno dei baresi” e prevede la partecipazione di fedeli e cittadini. La giornata si chiude con la Santa Manna e i fuochi d’artificio sul lungomare, tradizioni che attirano numerosi spettatori. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.

Si chiude oggi la tre giorni dedicata a San Nicola con il tradizionale “giorno dei baresi”, appuntamento particolarmente sentito dai fedeli e dalla città vecchia.Dopo un venerdì caratterizzato dal maltempo che ha determinato lo stop della processione in mare e l'annullamento del passaggio delle.🔗 Leggi su Baritoday.it

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