Con l’arrivo della Festa della mamma, molte persone si preparano a celebrare con vari modi, tra abbracci, telefonate e pranzi in famiglia. In questa occasione, sono spesso protagoniste figure femminili che hanno lasciato il segno sul grande e piccolo schermo, rappresentando modelli positivi o, talvolta, personaggi controversi. Questi personaggi sono stati ritratte in diverse produzioni, contribuendo a creare un ritratto variegato della figura materna nella cultura popolare.

La Festa della mamma si avvicina ed è il momento perfetto per celebrare abbracci, telefonate, pranzi di famiglia e quei consigli non richiesti che, puntualmente, finiscono per tornarci utili. Ma il cinema, si sa, non ama le cartoline troppo perfette. Sul grande e piccolo schermo le madri sono state eroine, presenze salvifiche, donne imperfette, antagoniste memorabili e, in certi casi, veri incubi domestici. Un ruolo complesso, forse il più difficile di tutti. Ma quali sono le più iconiche del grande e piccolo schermo? Ne abbiamo scelte cinque. Fiori d’acciaio, la forza straziante di M’Lynn. Quando pensiamo a una mamma cinematografica ci viene subito in mente il volto dolcissimo di Sally Field e non è un caso: indimenticabile in Forrest Gump e in Mrs.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Festa della mamma, 5 mamme iconiche viste al cinema e in tv (nel bene e nel male)

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