festa della bandiera de francesco celebra morano

Nella giornata dedicata alla Festa della Bandiera, a Morano Calabro si sono riuniti cittadini, autorità e rappresentanti della comunità per celebrare l’identità locale. L’evento si è svolto in una cornice che ha evidenziato tradizioni e storia del territorio, con interventi e momenti di condivisione pubblici. Durante la manifestazione, il sindaco ha reso omaggio a una figura storica locale, sottolineando il suo ruolo nel rafforzare il senso di appartenenza.

Festa della Bandiera: a Morano Calabro identità, storia e comunità si ritrovano. Nella cornice elegante e carica di memoria di Palazzo De Cardona, a Morano Calabro, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Festa della Bandiera, una delle manifestazioni più rappresentative della Calabria interna. Un appuntamento che negli anni ha saputo trasformarsi in un vero simbolo di identità collettiva, capace di unire storia, tradizioni e senso di appartenenza in un racconto condiviso che attraversa generazioni. Un evento che custodisce e rinnova la memoria del territorio. La Festa della Bandiera non è soltanto una rievocazione storica: è un gesto comunitario, un rito civile che restituisce valore alla memoria e alla cultura locale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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