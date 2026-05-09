In Gran Bretagna, i risultati delle ultime elezioni mostrano un calo del sostegno ai laburisti e un arretramento dei conservatori. Nel frattempo, Nigel Farage e il suo partito Reform UK ottengono un incremento di consensi, attirando l’attenzione dei media con le etichette di “estrema destra”. La crescita di questa figura politica riflette un orientamento che si fa strada nel panorama europeo.

Caro Direttore, in Gran Bretagna i laburisti crollano, i conservatori arretrano e avanza Nigel Farage con Reform UK, subito definito dai giornali e dai commentatori «estrema destra». Ma davvero oggi chiedere controlli sull'immigrazione, sicurezza e difesa dell'identità nazionale significa essere estremisti? Lorenzo Tommasello Caro Lorenzo, si spiega molto semplicemente: i popoli europei sono stanchi. Stanchi di essere trattati come sciocchi, stanchi di vedere negata la realtà, stanchi di sentirsi dare dei fascisti ogni volta che osano esprimere paure, disagio o dissenso. Ormai il trucco è sempre lo stesso. Se un cittadino chiede controlli alle frontiere è «estrema destra».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Farage rappresenta una tendenza europea

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Le Japon dit stop à l'immigration : le souverainisme national revient fortement en Europe & aux USA

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