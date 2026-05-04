Paolo Calabresi | A un finto provino presi a schiaffi Fabrizio Corona
L'attore ha raccontato di un episodio in cui, durante un finto provino, avrebbe colpito con uno schiaffo un noto personaggio pubblico. La sua testimonianza è stata rilasciata in un'intervista, in cui ha descritto un periodo complicato della sua vita. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di quell'episodio o sulle conseguenze successive. La conversazione si è concentrata sulla fase di crisi personale attraversata dall’attore.
L'attore si è raccontato in un'intervista, ripercorrendo un momento di estrema difficoltò della sua vita in cui il dolore si trasformò in estro creativo, portando a situazioni assurde, come quella del finto provino organizzato per Fabrizio Corona: "Gli feci una faccia così, ma non ne vado fiero".🔗 Leggi su Fanpage.it
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