Paolo Calabresi | A un finto provino presi a schiaffi Fabrizio Corona

L'attore ha raccontato di un episodio in cui, durante un finto provino, avrebbe colpito con uno schiaffo un noto personaggio pubblico. La sua testimonianza è stata rilasciata in un'intervista, in cui ha descritto un periodo complicato della sua vita. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di quell'episodio o sulle conseguenze successive. La conversazione si è concentrata sulla fase di crisi personale attraversata dall’attore.