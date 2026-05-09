Excelsior Rotterdam-Volendam domenica 10 maggio 2026 ore 16 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Domenica 10 maggio 2026 alle 16:45 si gioca la partita tra Excelsior Rotterdam e Volendam. L’Excior Rotterdam ha la possibilità di conquistare la salvezza con una vittoria, che garantirebbe la permanenza in campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote scommesse, mentre i pronostici indicano un match decisivo per entrambe le squadre.
L’Excelsior Rotterdam può assicurarsi definitivamente la salvezza domenica. Con una vittoria contro il Volendam, la terza squadra della città di Erasmo avrà la salvezza in tasca. Quando mancano solo due giornate alla fine i padroni di casa infatti hanno 34 punti in classifica, tre punti in più di questi rivali e del Telstar. Ricordiamo che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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