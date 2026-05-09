Ex Foro Boario sopralluogo per lo stato dei lavori quasi conclusi | inaugurazione in programma il prossimo mese

La giunta comunale di Osimo ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere all’ex Foro Boario, coinvolgendo la dirigente del Dipartimento del territorio, il responsabile dell’ufficio tecnico e la segretaria generale del Comune. L’ispezione ha riguardato sia la piazza Giovanni XXIII che la balconata sopra Largo, con l’obiettivo di verificare lo stato dei lavori, che risultano quasi conclusi. L’inaugurazione è prevista per il prossimo mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

OSIMO – La giunta comunale osimana, assieme alla dirigente del Dipartimento del territorio, al responsabile ufficio tecnico e alla segretaria generale del Comune, ha svolto un sopralluogo al cantiere aperto all’ex Foro Boario, sia su piazza Giovanni XXIII sia sulla balconata soprastante di Largo.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cantiere all'ex Foro Boario, il sopralluogo per la verifica dello stato di avanzamento dei lavoriIl punto sulla riqualificazione di uno dei luoghi più iconici del centro della città, messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima...