Ex Foro Boario sopralluogo per lo stato dei lavori quasi conclusi | inaugurazione in programma il prossimo mese
La giunta comunale di Osimo ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere all’ex Foro Boario, coinvolgendo la dirigente del Dipartimento del territorio, il responsabile dell’ufficio tecnico e la segretaria generale del Comune. L’ispezione ha riguardato sia la piazza Giovanni XXIII che la balconata sopra Largo, con l’obiettivo di verificare lo stato dei lavori, che risultano quasi conclusi. L’inaugurazione è prevista per il prossimo mese.
OSIMO – La giunta comunale osimana, assieme alla dirigente del Dipartimento del territorio, al responsabile ufficio tecnico e alla segretaria generale del Comune, ha svolto un sopralluogo al cantiere aperto all’ex Foro Boario, sia su piazza Giovanni XXIII sia sulla balconata soprastante di Largo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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