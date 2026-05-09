Eurovision 2026 polemiche e boicottaggi alla vigilia | cresce il caso Israele

A pochi giorni dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, previsto dal 12 al 16 maggio, si registrano tensioni e polemiche che coinvolgono varie parti. La manifestazione musicale europea sta attirando l’attenzione anche per le discussioni legate alla partecipazione di alcuni paesi e alle eventuali azioni di boicottaggio. La situazione si sta surriscaldando mentre si avvicinano le date dell’evento.

Mancano pochi giorni all’inizio dell’ Eurovision Song Contest 2026 e il clima attorno alla manifestazione musicale europea, prevista dal 12 al 16 maggio, è sempre più acceso. L’edizione in programma a Vienna si sta trasformando in uno degli appuntamenti più discussi degli ultimi anni, soprattutto per le polemiche legate alla presenza di Israele in gara, rappresentato dal cantante Noam Bettan, 27 anni. L’artista proporrà la canzone d’amore intitolata ‘Michelle’. Diversi Paesi hanno infatti scelto di prendere posizione contro la partecipazione israeliana, alimentando un dibattito che nelle ultime settimane ha coinvolto artisti, delegazioni nazionali e migliaia di fan della competizione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Eurovision 2026 Is Already a Disaster

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