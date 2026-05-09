Essere madri nel Lazio è un' impresa | la regione perde quota nella classifica dei territori più virtuosi

Nel Lazio, la posizione delle madri nella classifica delle regioni più favorevoli si è deteriorata nel corso di un anno, passando dal sesto al nono posto. Viterbo, insieme ad altre aree della regione, ha visto un calo nel punteggio rispetto alle regioni considerate più “amiche” alle madri. La classifica tiene conto di vari indicatori relativi a servizi e condizioni di vita per le mamme.

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Viterbo e il Lazio perdono posizioni nella classifica delle regioni più “amiche” delle madri. Scivolando dal sesto al nono posto in un anno. E a pesare sono soprattutto i punteggi bassi in termini di demografia, strutture sanitarie e centri antiviolenza. Il dato arriva dall’ultimo report “Le.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Stresa perde appeal online: la "Perla del Lago Maggiore" scivola nella classifica dei borghi più cercati d'ItaliaLa tendenza di scegliere i piccoli centri per le proprie vacanze è sempre più consolidata. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Essere madri nel Lazio è un'impresa: la Regione perde quota nella classifica dei territori più virtuosi; Maternità, lavoro e parità salariale: il Lazio arretra, la Regione intervenga; Madri italiane equilibriste: lavora solo il 58% con figli piccoli, nel Lazio troppi ostacoli; Lavoro: Lazio regione nemica delle madri. Essere madri nel Lazio è un'impresa: la Regione perde quota nella classifica dei territori più virtuosiNell'ultimo report di Save the children dedicato alla maternità il Lazio scivola dalla sesta alla nona posizione. Ecco i servizi più carenti ... romatoday.it La solitudine delle madri e la difficoltà di essere genitore oggi. I numeri del sondaggio Unicef-Youtrend #ANSA x.com Lavora solo il 58,2% delle madri con figli piccoli, il rapporto sulla maternità di Save the Children: 'Per la prima volta (dal 2022) un peggioramento in tutte le regioni. L'Emilia-Romagna la Regione più mother-friendly' reddit