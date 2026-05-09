Delcy Rodríguez si è recata all'Aja per discutere sulla tutela delle prerogative del suo Paese riguardo alla regione dell'Essequibo. La questione riguarda principalmente la validità della sentenza emessa dal tribunale internazionale e le implicazioni sul controllo delle risorse petrolifere nella zona. La gestione del potere politico nel Paese ha subito cambiamenti a seguito della cattura del leader, influenzando le strategie diplomatiche e legali in corso.

? Domande chiave Come influenzerà la sentenza dell'Aja il controllo del petrolio nell'Essequibo?. Perché la cattura di Maduro ha cambiato la gestione del potere?. Chi guiderà la strategia diplomatica venezuelana contro la Guyana?. Quali sono le reali conseguenze geopolitiche di questa battaglia legale?.? In Breve Gestione potere passata a Rodríguez dopo cattura Maduro da parte USA il 3 gennaio. Regione contesa ricca di petrolio strategico per l'economia venezuelana e guyanese. Missione diplomatica mira a trasformare disputa territoriale in battaglia di legittimità storica. Delcy Rodríguez ha annunciato che nelle prossime ore si recherà presso la Corte internazionale di giustizia all’Aja per tutelare le prerogative del Venezuela riguardo alla zona dell’Essequibo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Essequibo: Delcy Rodríguez all’Aja per tutelare le prerogative del Paese

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