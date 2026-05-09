Esordio vincente per Sinner agli Internazionali d' Italia

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria gli Internazionali d'Italia 2026, sconfiggendo in due set l’avversario Ofner. La partita si è conclusa senza troppi problemi per il tennista italiano, che ha mostrato un buon livello di gioco fin dall’inizio del torneo. La sfida si è svolta sulla terra battuta di Roma e ha segnato l’esordio positivo del numero uno del mondo in questa competizione.

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Il numero uno del mondo liquida in due set Ofner ROMA - Buona la prima di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo non sbaglia all'esordio al Foro Italico e liquida in due set l'austriaco Sebastian Ofner (numero 82 Atp), reduce dal successo al primo turno su Alex Michelsen: 6-3 6-4 il punteggio - in un'ora e 40 minuti di gioco - in favore dell'altoatesino, finalista della passata edizione e a caccia dell'ultimo Masters 1000 mancante. Match condotto dall'inizio alla fine da Sinner, che vince la 29esima partita consecutiva nei 1000 (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Roger Federer al terzo posto della classifica di tennisti con più successi in fila nei tornei Masters.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esordio vincente per Sinner agli Internazionali d'Italia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX 01-12-2025 RIP Nicola Pietrangeli #death #morte #pietrangeli #coppadavis #sinner #tennis #liciacolò Notizie correlate Quando e dove vedere l'esordio di Sinner agli Internazionali BNL d'Italia 2026Attesa spasmodica, aria elettrica al Foro Italico per il debutto agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Jannik Sinner. Quando gioca Sinner agli Internazionali d’Italia: l’esordio a Roma il 9 maggioJannik Sinner farà il suo esordio agli Internazionali nel secondo turno, contro Ofner o Michelsen. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sinner all'Atp Roma 2026: tabellone e avversari agli Internazionali; Internazionali d’Italia, sorteggiati i tabelloni: per Sinner esordio con Ofner o Michelsen; Internazionali BNL d'Italia: i risultati degli italiani e il primo allenamento di Sinner al Foro Italico; Quando gioca Sinner agli Internazionali? Data, avversario e dove vederlo in tv. Sinner, debutto vincente agli Internazionali di Roma: Ofner battuto in due set. Il campione: Ora va alzato il livello. Quando giocaEsordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, a Roma. L'azzurro ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Il commento dopo la partita: Content ... firstonline.info Sinner schiacciasassi: esordio vincente a Roma battendo OfnerIl n.1 del mondo domina e non ha particolari problemi all’esordio al Foro Italico: l’austriaco deve inchinarsi Una differenza enorme contro tutti gli avversari. Una tendenza che ormai va avanti da tan ... tennisitaliano.it ! Nessun problema all'esordio a Roma per Jannik Sinner che accede ai sedicesimi battendo Ofner in due set (6-3, 6-4). L'italiano affronterà il vincente di Popyrin-Mensik #Tuttosport #Sinner x.com