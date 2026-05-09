Erick Panini, cantautore noto per mescolare rap e melodia, ha condiviso in un’intervista alcune riflessioni sul ruolo della musica nella sua vita. Ha parlato di come la musica rappresenti un modo per esprimere verità e consapevolezza, affrontando temi legati all’identità e ai silenzi personali. La conversazione ha messo in luce il suo percorso artistico e i motivi che lo spingono a usare la musica come strumento di comunicazione autentica.

Erick Panini non è soltanto una voce che si ascolta: è una storia che continua a interrogare, a trasformarsi, a cercare un senso. La sua musica nasce in un punto preciso, ma difficile da definire: quel confine sottile tra mancanza e desiderio, tra ciò che è stato tolto e ciò che, nonostante tutto, ha trovato modo di esistere. C’è qualcosa, nel suo percorso, che sfugge alle narrazioni semplici. Non è la storia dell’artista “che ce l’ha fatta”, né quella di un passato da superare. È piuttosto il tentativo costante di dare forma a un’identità che non si è mai limitata a essere una sola. Brasiliano per origine, italiano per crescita, ma soprattutto umano nel senso più fragile e complesso del termine.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Erick Panini, l’intervista al cantautore tra rap e melodia: “La musica come luogo di verità e consapevolezza”

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