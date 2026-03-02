Nella mattinata di ieri, piazza del Popolo ha ospitato un evento speciale che ha unito musica e motori. Oltre 20 motociclette anteguerra provenienti dal Museo Benelli sono state il contesto per un concerto dedicato a Gioachino Rossini. L’iniziativa, intitolata

Oltre 20 motociclette anteguerra del Museo Benelli sono state ieri mattina la cornice d’eccezione di un concerto dedicato a Gioachino Rossini che si è tenuto in piazza del Popolo per l’evento "La Musica della Moto", in occasione delle celebrazioni del Buon (non) compleanno del compositore. Centinaia i pesaresi che hanno assistito alla manifestazione organizzata da Registro Storico e Moto Club Tonino Benelli, in collaborazione con Cimp International e Comune di Pesaro, con l’intento di coniugare due eccellenze della città, musica e motori. Ad esibirsi è stato il tenore Raffaele Balducci accompagnato al pianoforte dalla professoressa del Conservatorio Rossini, Francesca Matacena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La meccanica diventa melodia. Musica e motori per Rossini

