A Ercolano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni, marittimo, con l’accusa di aver perseguitato la madre 77enne e di aver compiuto atti di violenza sulla compagna. Durante le operazioni sono stati trovati anche stupefacenti in casa. La donna vittima di atti persecutori ha riportato danni psicologici, mentre in seguito alle verifiche è stato sequestrato del materiale illegale.

A Ercolano i Carabinieri arrestano un marittimo di 43 anni: madre 77enne vittima di atti persecutori, emersa anche violenza sulla compagna e droga in casa. Ercolano, cinque giorni di paura per due donne. Cinque giorni sono bastati per far emergere un quadro drammatico di violenze domestiche, atti persecutori e droga. Un’unica figura al centro della vicenda: un uomo di 43 anni, arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano. Due le donne vittime, madre e compagna, accomunate dallo stesso incubo. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. La denuncia della madre. È il 3 maggio quando una donna di 77 anni si presenta in caserma a Ercolano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ercolano, droga e violenze familiari: arrestato un 43enne

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