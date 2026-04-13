Ercolano | giovane lancia una busta contenente droga dalla finestra arrestato

A Ercolano, un giovane ha lanciato una busta contenente sostanze stupefacenti dalla finestra di un'abitazione. La polizia è intervenuta e ha arrestato un uomo di 49 anni con l'accusa di spaccio di droga. Le forze dell'ordine hanno recuperato la busta, che conteneva sostanze illegali, e hanno portato a termine le verifiche necessarie. L'indagine prosegue per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

"> L’arresto di un 49enne a Ercolano per spaccio di droga. Ercolano, 13 aprile 2026 – Una brillante operazione condotta dai Carabinieri della tenenza di Ercolano ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo nel quartiere, hanno assistito a una scena sospetta che ha immediatamente catturato la loro attenzione. Il soggetto, colto in flagranza di reato, ha cercato di disfarsi di un sacchetto contenente otto dosi di hashish. Questo tentativo disperato di liberarsi della sostanza non ha però avuto successo, in quanto i Carabinieri sono riusciti a intervenire in tempo, prevenendo così un possibile traffico di droga.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ercolano: giovane lancia una busta contenente droga dalla finestra, arrestato. Ercolano: lancia una busta dalla finestra. All’interno c’è la droga. Carabinieri arrestano un 49enneTorre Annunziata, differenziata: aumentano i controlli sul conferimento del multimateriale. Leggi anche: Lancia una busta con la droga dalla finestra, ma la trovano i carabinieri