Equitazione | circuito Italian Champions Tour La Briglia pronta alla sfida Il team aretino ci prova

Si apre una nuova tappa del circuito Italian Champions Tour, un concorso di salto ostacoli a squadre. La squadra aretina si prepara a partecipare alla competizione, che vede in campo diversi team provenienti da varie regioni. La manifestazione è stata ideata da Riccardo Boricchi e dall’armatore Grimaldi, e si svolge in una struttura dedicata all’equitazione. La competizione coinvolge cavalli e cavalieri in gare che si svolgono su percorsi di ostacoli.

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AREZZO Nuova tappa per l’Italian Champions Tour, il concorso di salto ostacoli a squadre ideato da Riccardo Boricchi e dall’armatore Grimaldi. Dopo Arezzo, il circuito si ferma in questo week end a Lido di Camaiore in occasione del prestigioso Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. L’Italian Champions Tour sarà presente in ciascuna delle giornate del ricco palinsesto sportivo di questo concorso ippico internazionale di massimo livello, e i 60 binomi iscritti sono pronti a scendere in campo nell’Arena Giorgio Armani, la stessa dei grandi campioni del Csi 5 stelle del LVHSGA, per guadagnare punti nel ranking stagionale delle categorie Pro e Sport.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Equitazione: circuito Italian Champions Tour. La Briglia pronta alla sfida. Il team aretino ci prova ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Fieracavalli debutta all’Italian Champions Tour: nasce il team femminile dei giovani talentiA una settimana dalla presentazione ufficiale, avvenuta il 10 aprile all’Arezzo Equestrian Centre, continua a far parlare di sé il debutto del... Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LVHSGA: Andrea Pisani vince al debutto in un 'cinque stelle'; Equitazione, al via domani il Versilia Horse Show, Bilotta: A Lido di Camaiore l'elite dell'equitazione tra cultura e lifestyle; Un grande evento: Longines Versilia. Horse Show: si parte; Domani il via al Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. Italian Champions Tour, il lancio della stagione 2024Arezzo, 4 aprile 2024 – Ventotto squadre, quattro tappe esclusive, oltre settanta cavalieri in gara e un montepremi complessivo di trecentomila euro. Questi sono solo alcuni dei numeri di Italian ... lanazione.it Equitazione, al Circo Massimo il Longines Global Champions TourRoma, 1 set. (askanews) – Roma riabbraccia la Formula 1 dell’Equitazione. Le stelle del jumping mondiale tornano infatti nell’ineguagliabile palcoscenicodel Circo Massimo per la tappa italiana del ... affaritaliani.it Spalletti sul calcio italiano reddit