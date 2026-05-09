Empoli - Carrarese daspo per 20 ultras

Il questore della provincia di Firenze ha emesso venti provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Carrarese. La decisione riguarda un gruppo di ultras che avrebbe partecipato a comportamenti ritenuti pericolosi durante eventi sportivi. I divieti di accesso agli impianti sportivi sono stati notificati ai soggetti coinvolti, che non potranno partecipare alle manifestazioni sportive per un determinato periodo.

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Il questore della provincia di Firenze ha disposto 20 provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Carrarese. Dieci divieti avranno durata compresa tra i 2 e i 4 anni, mentre gli altri dieci tra i 5 e i 7 anni.I provvedimenti sono legati a quanto accaduto il 28 settembre 2025.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Empoli-Carrarese, ultras armati in centro città: emessi 20 Daspo per i tifosi ospitiVenti provvedimenti di DASPOnei confronti di altrettanti tifosi carraresi, a seguito dei fatti avvenuti il 28 settembre 2025 ad Empoli prima della...