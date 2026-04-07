Hanno sparato al rapper Offset fuori un casinò in Florida | Tenuto sotto stretta osservazione

Lunedì scorso, nel giorno dopo Pasqua, il rapper noto sui social con quasi 24 milioni di follower è stato raggiunto da un proiettile fuori da un casinò in Florida. Dopo l’incidente, è stato sottoposto a controlli medici e tenuto sotto stretta osservazione. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La sua condizione non sarebbe grave.

Il rapper Offset, quasi 24 milioni di followers su Instagram, è stato colpito da un proiettile lunedì scorso, subito dopo Pasqua. Gli hanno sparato fuori un Casinò in Florida. Ora le sue condizioni sono stabili, ma resta in ospedale per accertamenti. Fermate due persone sospettate del reato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sparate a un casinò in Florida: ferito Offset, due arrestatiOffset è stato colpito da colpi d’arma da fuoco il 6 aprile presso l’area dedicata al parcheggio assistito del Seminole Hard Rock Hotel and Casino a... “David Rossi tenuto per i polsi fuori dalla finestra”: perché per la Commissione d’inchiesta è stato uccisoSecondo la perizia diffusa dalla Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo del 2013, l'uomo non cadde... Argomenti più discussi: Hanno sparato a Offset fuori da un casinò della Florida; Hanno sparato ad Offset in un parcheggio a Hollywood. Hanno sparato al rapper Offset fuori un casinò in Florida: Tenuto sotto stretta osservazioneIl rapper Offset, quasi 24 milioni di followers su Instagram, è stato colpito da un proiettile lunedì scorso, subito dopo Pasqua ... fanpage.it Hanno sparato a Offset fuori da un casinò della FloridaHanno sparato a Offset nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel and Casino di Hollywood, Florida (non quella Hollywood ovviamente). La conferma arriva da parte di un rappresentante del rapper. Offset è ... rollingstone.it Stampatori offset - facebook.com facebook