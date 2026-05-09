Stasera si conclude al PalaSele di Eboli il tour di Elisa, che ha già toccato diverse città italiane. La cantante aveva già eseguito uno spettacolo nel medesimo impianto lo scorso novembre, segnando il suo ritorno ai palazzetti dopo sette anni. Questa sarà l’ultima data del tour nei palasport, portando a termine una serie di concerti iniziata alcuni mesi fa.

Dopo il successo della tappa dello scorso novembre, che ha segnato il suo ritorno nei palazzetti a distanza di sette anni, stasera, sabato 9 maggio, Elisa torna al PalaSele di Eboli per l’ultima tappa del suo tour nei palasport. Una tournée attesissima, naturale prosecuzione del grande successo registrato nell’autunno 2025, che ha visto Elisa collezionare sold out e un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico. Il live “ Elisa Palasport 2026 ”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Elisa chiude stasera il tour al PalaSele di Eboli

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