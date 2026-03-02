Achille Lauro al PalaSele di Eboli | il 4 marzo parte il tour Palazzetti Live 2026
Il 4 marzo 2026 Achille Lauro si esibirà al PalaSele di Eboli, segnando l’inizio del suo tour “Palazzetti Live 2026”. La data è stata annunciata e la performance è prevista per le ore 21:00. L’evento rappresenta la prima tappa del tour in Campania e attirerà il pubblico locale e gli appassionati dell’artista.
Achille Lauro fa tappa in Campania con la data inaugurale del tour “Palazzetti Live 2026”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00 al PalaSele di Eboli. Il live al PalaSele aprirà ufficialmente la tournée nei palazzetti. In scaletta sono attesi anche brani dell’ultimo progetto discografico e i singoli più recenti, tra cui “Amore Disperato”, “Mortali”, “Amor”, “Incoscienti giovani” (presentata a Sanremo 2025) e “Senza una stupida storia”. Conclusa la tranche nei palazzetti, le esibizioni proseguiranno a giugno con i concerti negli stadi, con date annunciate anche a Roma e Milano. 🔗 Leggi su Zon.it
Achille Lauro: “Napoli è la città più bella del mondo” Ci sono dichiarazioni che accendono l’orgoglio di un popolo intero. Achille Lauro non usa mezze misure: “Napoli è la città più bella del mondo. A Natale, poi, è uno spettacolo”. Parole semplici, ma potenti. U - facebook.com facebook
#Sanremo2026 Achille Lauro in una versione da brividi di 'Perdutamente' insieme al soprano Valentina Gargano. Achille Barosi, morto a 16 anni nella strage di Crans-Montana, la cantava con la mamma e la mamma l'ha cantata al funerale del figlio #Radio x.com