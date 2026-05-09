Edwards-show con 32 punti ma ha contro il miglior Wemby di sempre | che magie a Minneapolis!
A Minneapolis, i San Antonio Spurs sono riusciti a imporsi sui loro avversari con un punteggio finale di 115-108, grazie anche alla prestazione di Victor Wembanyama. Il giocatore ha concluso la partita con 39 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate, dimostrando una performance di grande livello. Sul fronte opposto, il giocatore di Edwards ha segnato 32 punti, ma non è bastato a evitare la sconfitta.
Victor Wembanyama trascina gli Spurs a Minneapolis (108-115), firmando una prestazione dominante da 39 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate. Il francese decide la sfida nel quarto periodo con 16 punti, guidando San Antonio al 2-1 nella serie. A Minnesota non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Edwards, protagonista nonostante condizioni fisiche non perfette. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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