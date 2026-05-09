Edwards-show con 32 punti ma ha contro il miglior Wemby di sempre | che magie a Minneapolis!

A Minneapolis, i San Antonio Spurs sono riusciti a imporsi sui loro avversari con un punteggio finale di 115-108, grazie anche alla prestazione di Victor Wembanyama. Il giocatore ha concluso la partita con 39 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate, dimostrando una performance di grande livello. Sul fronte opposto, il giocatore di Edwards ha segnato 32 punti, ma non è bastato a evitare la sconfitta.

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