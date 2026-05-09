I lettori di Movieplayer.it hanno l'opportunità di partecipare alle anteprime gratuite di E i figli dopo di loro, il film francese vincitore del Premio Mastroianni alla Mostra del cinema di Venezia: ecco cosa fare per vincere i biglietti Presentato in concorso all'81ª Mostra del Cinema di Venezia, vincitore del Premio Mastroianni per l'interpretazione di Paul Kircher, E i figli dopo di loro di Ludovic e Zoran Boukherma arriva al cinema in anteprima da lunedì 11 maggio. Il film porta sullo schermo il romanzo omonimo di Nicolas Mathieu, un racconto di formazione intenso e malinconico, ambientato nella provincia francese degli anni Novanta, che intreccia desideri adolescenziali, tensioni sociali e il peso di un futuro incerto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - E i figli dopo di loro: biglietti omaggio per le anteprime di Milano, Roma e Bologna

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