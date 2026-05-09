Duchesse badesse streghe e contesse | storia delle donne di Parma

Da parmatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Parma si snoda un percorso che attraversa secoli di storia, tra le figure di duchesse, badesse, streghe e contesse. Le vie e le piazze della città conservano tracce di un passato ricco di personaggi femminili che hanno lasciato il segno. Questo racconto si sviluppa attraverso luoghi e testimonianze che rivelano aspetti spesso nascosti della storia locale, collegando il presente alle vicende delle donne che l’hanno attraversata.

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Un percorso oscuro e affascinante tra le vie e le piazze del centro storico di Parma, dove la città si racconta attraverso le sue donne e i suoi segreti. Duchesse colte e potenti come Maria Luigia d’Austria e Luisa Elisabetta di Borbone emergono accanto a figure enigmatiche e controverse: badesse.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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