Duchesse badesse artiste e scienziate | donne controcorrente nella città dei Medici

Nel corso del Rinascimento, alle donne era quasi sempre riservato un ruolo marginale, limitato spesso alle attività domestiche o di supporto. Tuttavia, alcune donne riuscirono a distinguersi come duchesse, badesse, artiste e scienziate, sfidando le convenzioni dell’epoca. La città dei Medici, centro di sviluppo culturale e artistico, vide alcune di queste donne emergere con ruoli di rilievo, rare eccezioni in un contesto generalmente dominato dagli uomini.

Durante il Rinascimento alle donne era quasi sempre imposto un ruolo marginale: dipingere, creare, affermarsi era un privilegio rarissimo.In questo tour andremo alla scoperta di donne che sfidarono le regole, riuscendo a imporsi nel mondo dell’arte e del potere, tra atelier, conventi e palazzi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Speciale festa della donna: donne controcorrente nella città dei MediciDurante il Rinascimento alle donne era quasi sempre imposto un ruolo marginale: dipingere, creare, affermarsi era un privilegio rarissimo.

Duchesse, badesse, streghe e contesse: storia delle donne di parmaUn percorso oscuro e affascinante tra le vie e le piazze del centro storico di Parma, dove la città si racconta attraverso le sue donne e i suoi...