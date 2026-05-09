Un drone che trasportava circa un chilogrammo di hashish è stato intercettato e abbattuto all’interno del carcere di Poggioreale, a Napoli. Il velivolo, sequestrato dalla polizia penitenziaria, si trovava in volo sopra la struttura penitenziaria quando è stato abbattuto. Il carico era destinato alla vendita tra i detenuti, con prezzi elevati. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e sono in corso le verifiche sulle modalità di trasporto.

Trasportava quasi un chilogrammo di hashish, destinato a essere venduto a prezzi esorbitanti tra le celle, il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale, a Napoli. Il velivolo, notato mentre sorvolava l’area dell’istituto penitenziario, ha fatto scattare le contromisure che hanno portato a neutralizzarlo. «Il personale di polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale continua a operare con professionalità, competenza e senso dello stato», commenta l’Uspp, «ma la sola sorveglianza tradizionale non basta più: la camorra fa affari anche in cella e oramai è in atto una guerra hi tech contro la criminalità organizzata, soprattutto laddove i contesti ambientali sono caratterizzati dalla sua storica presenza».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Drone con un kg di hashish abbattuto nel carcere di Napoli Poggioreale

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