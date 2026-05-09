Dobbiamo uscire tutti insieme dall’isolamnento

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di cittadini ha dichiarato la volontà di uscire dall’isolamento e di impegnarsi attivamente nel miglioramento della propria comunità. Hanno sottolineato l’importanza di mettere al centro le persone, il territorio e le opportunità di sviluppo, confermando l’intento di contribuire in modo concreto al futuro locale. Le loro parole sono state rese pubbliche in diverse occasioni pubbliche e incontri di quartiere.

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"Siamo dei cittadini che vogliono contribuire in modo concreto al futuro della nostra comunità, mettendo al centro le persone, il territorio e le opportunità di sviluppo. Crediamo in un’amministrazione aperta, trasparente e capace di ascoltare, che coinvolga i cittadini nelle scelte e lavori per ridurre l’isolamento del territorio, creando nuove prospettive per chi vive qui e per chi vorrà tornarci. Negli ultimi anni si è diffusa la sensazione di un paese meno presente e meno curato. Per questo vogliamo riportare attenzione, continuità e responsabilità nell’azione amministrativa. Siamo una comunità nata dall’unione di Sillano e Giuncugnano, due realtà con storie e identità forti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Dobbiamo uscire tutti insieme dall’isolamnento"
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