Un gruppo di cittadini ha dichiarato la volontà di uscire dall’isolamento e di impegnarsi attivamente nel miglioramento della propria comunità. Hanno sottolineato l’importanza di mettere al centro le persone, il territorio e le opportunità di sviluppo, confermando l’intento di contribuire in modo concreto al futuro locale. Le loro parole sono state rese pubbliche in diverse occasioni pubbliche e incontri di quartiere.

"Siamo dei cittadini che vogliono contribuire in modo concreto al futuro della nostra comunità, mettendo al centro le persone, il territorio e le opportunità di sviluppo. Crediamo in un’amministrazione aperta, trasparente e capace di ascoltare, che coinvolga i cittadini nelle scelte e lavori per ridurre l’isolamento del territorio, creando nuove prospettive per chi vive qui e per chi vorrà tornarci. Negli ultimi anni si è diffusa la sensazione di un paese meno presente e meno curato. Per questo vogliamo riportare attenzione, continuità e responsabilità nell’azione amministrativa. Siamo una comunità nata dall’unione di Sillano e Giuncugnano, due realtà con storie e identità forti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dobbiamo uscire tutti insieme dall’isolamnento"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

FULLBinge Watch No One Knows, the Entire Cultivation World Is Raised by Me

Notizie correlate

A Roseto Valfortore cantieri attivi dall’alba, domani le prove di carico: “Uniti per uscire dall’emergenza"Il sindaco Lucilla Parisi, segue da vicino l’evolversi degli interventi: “Stiamo vivendo giorni difficili, ma la macchina dei soccorsi sta...

“Chi dobbiamo far uscire”. GF Vip, la proposta di Alessandra Mussolini ad Adriana VolpeIl Grande Fratello Vip si avvicina a una fase cruciale della sua edizione, con puntate che promettono di cambiare radicalmente gli equilibri...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Dobbiamo uscire tutti insieme dall’isolamnento; Gabbia: Dobbiamo rimboccarci le maniche e uscirne insieme! Noi non andati sotto la curva? Vi spiego; Milan, Gabbia: Dobbiamo vivere al 100% per questa maglia. Oggi brutta gara; Gabbia in conferenza: Dobbiamo capire quanto è importante l’obiettivo e vivere al 100% per questa maglia.

Dobbiamo uscire tutti insieme dall’isolamnentoSiamo dei cittadini che vogliono contribuire in modo concreto al futuro della nostra comunità, mettendo al centro le persone, ... lanazione.it

#Gabbia: “Problemi degli attaccanti La forza di un gruppo è la squadra, se segniamo lo fa la squadra, non il singolo, così come se non prendiamo gol. Dobbiamo aiutare i compagni a segnare, dobbiamo avere le spalle larghe per uscire da questo momento x.com

Uscire reddit