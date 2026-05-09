Diteci perché non c’è sicurezza Marola contro il mare a fasce orarie

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marola, alcune aree sono state chiuse per motivi di sicurezza, suscitando domande tra residenti e visitatori. La decisione riguarda fasce orarie precise e ha portato a richieste di chiarimenti da parte di chi vive e frequenta la zona. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, spingendo le autorità a spiegare le ragioni di queste restrizioni. La situazione resta al centro di un dibattito sulla gestione della sicurezza nel territorio.

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“Chiuso per ragioni di sicurezza“. Non è un dettaglio da poco e per questo a Marola, e non soltanto, voglio vederci chiaro. Vogliono capire le ragioni dello sbarramento a mare e l’accesso disciplinato dalle fasce orarie imposto dalla Marina ribdanedolo a chiare lettere e con fermezza nell’incontro di ieri pomeriggio. Due realtà che si sono sempre guardate ma non hanno mai legato. La borgata di Marola ieri è scesa in campo per difendere il suo mare anche se ha dovuto rivedere, in extremis, la location dell’assemblea pubblica dopo un consulto convocato d’urgenza ieri mattina a palazzo civico è stata trasferita dal porticciolo San Vito all’area verde.🔗 Leggi su Lanazione.it

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