Marola il mare è un tabù | la Marina militare impone la fruizione a fasce orarie

A partire dal 18 maggio, l'accesso al mare nella zona di Marola sarà soggetto a nuove restrizioni orarie imposte dalla Marina militare. La presenza militare ha già limitato le possibilità di accesso, e con questa misura si intende regolare ulteriormente le fasce orarie di fruizione. La decisione si inserisce in un contesto di controlli più stringenti sulla zona, già interessata da restrizioni precedenti.

La Spezia, 8 maggio 2026 – Dal 18 maggio, quell’unico accesso al mare già pesantemente condizionato dalla presenza della Marina militare sarà regolato in maniera più stringente. Davvero troppo, per una borgata marinara che il mare rischia di vederlo sempre di meno, complice lo stato di allerta che aleggia attorno agli insediamenti militari. Un borgo in subbuglio, Marola, con gli abitanti pronti a scendere in piazza: accadrà oggi, alle 18 al porticciolo di San Vito, occasione in cui saranno vagliate anche “iniziative a tutela del nostro porticciolo”. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nei giorni scorsi: una comunicazione verbale da parte della Marina in cui si faceva presente che dal 18 maggio sarebbe entrata in funzione in maniera definitiva la barriera anti intrusione alla darsena della base navale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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