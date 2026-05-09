A Milano, l’artista presenta il suo nuovo disco, un lavoro che mescola ricordi personali e immagini legate al fiume dell’Oreto. Durante l’evento, sono state poste alcune domande sul letto del fiume sotto i palazzi di Palermo e sulla creatura antropomorfa che aveva spaventato il nonno dell’artista. Questi temi emergono come elementi centrali della sua musica e delle sue narrazioni.

? Domande chiave Cosa nasconde il letto del fiume sotto i palazzi di Palermo?. Chi è la creatura antropomorfa che terrorizzava il nonno di Dimartino?. Perché l'artista ha deciso di non cantare più con Colapesce?. Come si intrecciano le leggende siciliane con la cementificazione mafiosa?.? In Breve Artwork illustrato da Igor Scalisi Palminteri con il mito del sugghio.. Legame con il Sacco di Palermo e i detriti di Ciancimino.. Rapporto con Ornella Vanoni e collaborazione quotidiana con Colapesce.. Album composto da dieci tracce ispirate al fiume dell'Oreto.. Lunedì prossimo, il palco dei Filodrammatici a Milano ospiterà Antonio Di Martino, noto come Dimartino, per la presentazione del nuovo disco L’improbabile piena dell’Oreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dimartino a Milano: il nuovo disco tra memorie e il fiume dell’Oreto

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Comunque l’album di Dimartino è micidiale [affectionate] x.com