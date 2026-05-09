Lo scrittore bolzanino Clambagio, noto anche come Claudio Bianchetti, ha pubblicato il suo settimo romanzo intitolato Dillortan, dopo aver ottenuto riconoscimenti e recensioni positive per il suo precedente lavoro. La nuova opera si inserisce nel filone di narrativa che esplora temi legati alla violenza e alle risposte all’ingiustizia, ambientandosi in un’utopia politica alternativa. La pubblicazione segue il successo di Ironta. Pazzo per Victor, vincitore di dodici premi letterari.

Bolzano – Lo scrittore bolzanino Clambagio (alias Claudio Bianchetti), dopo il successo di Ironta. Pazzo per Victor (12 premi letterari vinti e recensioni di Dacia Maraini, Luca Liguori e Franco Manzoni), esce con il settimo romanzo Dillortan. A volte la violenza paga? Dopo l’anteprima nazionale tenuta al palazzo Kolping di Bolzano, il libro sarà presentato venerdì 15 maggio presso lo stand degli autori italiani al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dedicato «a tutti i popoli oppressi: passati, presenti, futuri», il romanzo affronta un tema di grande attualità: quello delle minoranze etniche e linguistiche sottoposte a processi di nazionalizzazione forzata e cancellazione della loro identità.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Dillortan”, la violenza come risposta all’ingiustizia nell’ucronia politica di Clambagio

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