Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Uccello Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Animale 5 Pezzi 0b-904 – idea regalo inter

Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Uccello Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Animale 5 Pezzi 0b-904

Un set di Diamond Painting di grandi dimensioni, 100x60cm, comprende cinque quadri con soggetti di uccelli e animali, pensati per adulti. Il kit include tutti i materiali necessari, come strass e cristalli, per creare quadri diamantati. È indicato come possibile idea regalo per donne e può essere usato come decorazione per soggiorno o camera. Se cercate un regalo originale, questa potrebbe essere una scelta interessante.

Crea un capolavoro di qualità museale, arricchisci la tua esperienza di pittura con diamanti con il nostro kit premium, progettato per artigiani esigenti che cercano dettagli ineguagliabili e una finitura lussuosa Fasi complete della produzione di diamond painting: 1. Apri la confezione e rimuovi il libro, i diamanti e gli strumenti 2. Controlla il codice dei diamanti e il simbolo corrispondente 3. Inserisci i diamanti nella custodia di plastica. Esponi solo l'area necessaria per evitare che la polvere si depositi su altre parti adesive.