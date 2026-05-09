Nel suo nuovo libro, la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan analizza il delitto di Garlasco, concentrandosi sul movente come elemento chiave per comprendere il caso. La copertina del volume presenta un’impronta, simbolo che richiama l’attenzione sui dettagli investigativi e sulle tracce lasciate sulla scena del crimine. Il testo si propone di approfondire le dinamiche e le motivazioni che hanno portato all’evento criminale, senza tralasciare gli aspetti tecnici e scientifici coinvolti.

Parla la dottoressa Flaminia Bolzan, autrice nel 2025 di un volume sul delitto di Garlasco validissimo a tutt’oggi. “Spesso sono proprio i ‘come’ e i ‘perché’ a orientare verso l’individuazione del ‘chi’” C’è un’impronta sulla copertina del volume della psicologa e criminologa Flaminia Bolzan “L’enigma di Garlasco - Anatomia di un delitto”. È l’impronta di un dito, ma è difficile che la mente non corra subito all’impronta 33, che riguarda il lato di una mano e sulla quale, dalla primavera del 2025, poco prima che il libro uscisse, si discute in termini di attribuzione ad Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 e per il quale era stato condannato nel 2015 Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Dentro 'l’enigma di Garlasco'. Così il movente aiuta a comprendere”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

“GARLASCO: IL MOVENTE È NEL PC DI CHIARA POGGI”

Notizie correlate

“Dentro lo Specchio”: al Fusaro un incontro pubblico per comprendere il narcisismo nelle relazioniCultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale Un momento di informazione,...

Garlasco, "Sempio non parlerà. E il movente...": la profezia di Gallo"Assolutamente non parlerà e si avvarrà della facoltà di non rispondere perché non potrà andare a fare un interrogatorio alla cieca": Fabrizio Gallo,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Dentro 'l’enigma di Garlasco'. Così il movente aiuta a comprendere; Chi è Andrea Sempio: 38 anni, scapolo, commesso a Voghera, la vita (comunque) da romanzo dell'indagato per il delitto di Garlasco; L’interrogatorio delle gemelle Cappa: le cugine di Chiara (per l’ultima volta?) sul proscenio del delitto di Garlasco. Cosa è successo; Garlasco, il dossier segreto: undici morti attorno al caso di Chiara Poggi che continuano a far tremare il paese.

Dentro 'l’enigma di Garlasco'. Così il movente aiuta a comprendereParla la dottoressa Flaminia Bolzan, autrice nel 2025 di un volume sul delitto di Garlasco validissimo a tutt’oggi. Spesso sono proprio i ‘come’ e i ‘perché’ a orientare verso l’individuazione del ‘c ... ilgiornale.it

Garlasco: l’esposto di Chiara Ingrosso a Le Iene | Cos’è successo: i presunti depistaggi nella nuova indagineGarlasco, l'esposto di Chiara Ingrosso a Le Iene: la giornalista racconta di presunti depistaggi nella narrazione sul delitto ... ilsussidiario.net

Caso Garlasco, la psicologa: "Parlare da soli non deve allarmare, via per scaricare ansia e stress" x.com

È possibile che a Garlasco in questo ultimo anno l'economia stia girando molto di più grazie al turismo giudiziario reddit