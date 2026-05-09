Delbonis debutta da coach in Abruzzo | guida Díaz Acosta a Francavilla

Un ex tennista argentino ha iniziato la sua carriera da allenatore in Abruzzo, guidando un giovane giocatore al suo debutto in un torneo locale. Durante l’evento, il nuovo coach ha seguito da vicino le prestazioni del suo allievo, contribuendo alla sua prima esperienza ufficiale. L’ex atleta ha anche un legame di amicizia con un noto tennista del circuito internazionale, con il quale ha condiviso momenti importanti durante la carriera.

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? Punti chiave Come cambierà la carriera di Díaz Acosta con Delbonis al comando?. Quale legame speciale unisce l'ex tennista argentino a Juan Martín del Potro?. Perché Delbonis ha scelto proprio il torneo di Francavilla per il debutto?. Cosa rivela l'analisi dell'argentino sulla forza del tennis italiano attuale?.? In Breve Delbonis ricorda la vittoria in Coppa Davis a Pesaro contro Seppi e Fognini nel 2016.. L'ex tennista mantiene contatti frequenti con il compagno argentino Juan Martín del Potro.. Il torneo di Francavilla al Mare offre spazio competitivo ai circuiti ITF e junior.. Delbonis analizza la densità di atleti italiani nei top 20, 50 e 100 mondiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delbonis debutta da coach in Abruzzo: guida Díaz Acosta a Francavilla ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Acosta guida la FP1 del GP degli Stati Uniti mentre Marquez si allontana da un incidente. Abruzzo Open 2026, a Francavilla brillano i giovani talenti del tennis mondialeEntra nel vivo l’Abruzzo Open 2026 e sui campi in terra rossa di Francavilla al Mare sono i giovani talenti a prendersi la scena. Altri aggiornamenti Si parla di: Challenger di Francavilla al Mare: Intervista a Federico Delbonis debutta da coach al fianco di Facundo Diaz Acosta - LiveTennis.it; Challenger Francavilla | azzurri delusi tre sconfitte al primo turno. ATP Challenger di Francavilla al Mare: Federico Delbonis debutta da coach al fianco di Facundo Diaz AcostaL’ex tennista argentino, amatissimo anche dal pubblico italiano per le tante sfide disputate nel nostro Paese e per il ruolo decisivo nella conquista della Coppa Davis 2016 ... ekuonews.it