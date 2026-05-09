Decreto flussi | in Basilicata solo l’1,1% delle domande diventa permesso

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Basilicata, su circa 1.000 domande di permesso di soggiorno presentate nell’ambito del decreto flussi, solo una decina sono state approvate, pari all’1,1 per cento. Le prefetture della regione hanno respinto la maggior parte delle richieste di assunzione, lasciando in sospeso molte pratiche. Questa situazione solleva dubbi sulla possibilità di mantenere attiva l’agricoltura locale, che dipende in larga misura da lavoratori stranieri.

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? Domande chiave Perché le prefetture lucane bloccano quasi tutte le domande di assunzione? Come può l'agricoltura sopravvivere con solo l'1,1% di permessi concessi? Chi rischia di finire nel lavoro nero a causa della burocrazia? Quale modello spagnolo potrebbe risolvere il fallimento del sistema attuale??? In Breve Solo l'1,1% delle 12mila domande lucane si trasforma in permesso di soggiorno. Il settore agricolo assorbe il 95% delle richieste con contratti temporanei al 94%. Sant .🔗 Leggi su Ameve.eu

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