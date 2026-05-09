Tony D'Amico, attuale dirigente dell'Atalanta, è tornato a circolare come possibile candidato per il ruolo di direttore sportivo del Milan. La società rossonera valuta questa opzione, che potrebbe concretizzarsi già in estate, indipendentemente dal risultato della prossima Champions League. D'Amico potrebbe prendere il posto di Igli Tare, con cui si sono aperti discussioni per un possibile cambio di incarico.

Voci di una possibile rivoluzione estiva per il Milan si stanno facendo sempre più forti negli ultimi giorni: i rossoneri, infatti, potrebbero di nuovo cambiare tutto, dopo una sola stagione. La scorsa primavera, il Diavolo aveva chiuso per il direttore sportivo Igli Tare per poi andare diretti su Massimiliano Allegri per la panchina rossonera. Ora potrebbe di nuovo cambiare tutto, sia a livello dirigenziale che in panchina. La voce più forte è quella che riguarda Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', ci sarebbe un ritorno di fiamma importante con i rossoneri. Un interesse che non lascerebbe indifferente il dirigente, anzi: D'Amico sarebbe molto tentato dal Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - D’Amico-Milan, ritorno di fiamma: rivoluzione sempre più concreta a prescindere dalla Champions

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