Recentemente, un uomo che aveva una relazione con la celebre showgirl ha annunciato il divorzio dopo appena un mese. Nel frattempo, si vocifera di un possibile riavvicinamento tra i due, con indiscrezioni che parlano di incontri frequenti. Tra storie brevi, matrimoni non ufficializzati e rapporti che si riaccendono, la vita sentimentale della protagonista continua a essere sotto i riflettori.

Tra storie lampo, presunti matrimoni segreti e rapporti che si ricuciono quando meno te lo aspetti, la vita sentimentale che ruota attorno a Belen Rodriguez continua a regalare colpi di scena. Questa volta al centro del gossip c’è il suo ex Antonino Spinalbese, protagonista di una relazione durata pochissimo e già finita sotto i riflettori. Ma il dettaglio che fa davvero discutere è un altro: il suo riavvicinamento proprio alla madre di sua figlia. Antonino Spinalbese è di nuovo single: ritorno di fiamma con Belen Rodriguez?. A distanza di poche settimane da quella frase social che aveva fatto pensare a nozze segrete, la storia tra Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez sarebbe già arrivata al capolinea.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che caos! L’ex di Belen ha divorziato dopo 1 mese e ora è sempre più vicino a lei: ritorno di fiamma? Cosa si mormora

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