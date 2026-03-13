Cocktail bar e non solo | Desco rilancia

Il cocktail bar Desco, situato in via Giorgio Regnoli 12 a Forlì, ha iniziato a organizzare eventi durante le serate domenicali, coinvolgendo varie attività locali. Le iniziative si svolgono in collaborazione con diverse realtà della città e mirano ad animare le notti di domenica. La proposta del bar si estende oltre i cocktail, con iniziative che coinvolgono altri settori e attività.

Le notti domenicali di Forlì si animano grazie alle collaborazioni avviate dal cocktail bar Desco, in via Giorgio Regnoli 12, con diverse realtà della città. "Quello che per noi era il giorno di chiusura, diventa un momento per valorizzare le eccellenze forlivesi – spiega Filippo Valmori, al timone di Desco dallo scorso giugno –. Sono degli appuntamenti collaborativi per raccontare alcune delle migliori imprese forlivesi. Abbiamo iniziato il 1° marzo con Il Chiodo e proseguiamo ogni domenica con una nuova impresa forlivese". Valmori, bartender di 25 anni con esperienze internazionali, ha costruito negli anni un percorso di alto livello nel mondo della mixology.