Dalla Calabria al Gaslini | la straordinaria staffetta dell' Aeronautica Militare per salvare una neonata
Una sirena che squarcia il silenzio della pista del "Cristoforo Colombo", un’ambulanza pronta a motori accesi e il rombo dei motori di un aereo dell'Aeronautica Militare che si spegne dopo una missione vitale. Genova si conferma, ancora una volta, il porto sicuro per i piccoli pazienti più.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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