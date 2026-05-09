Dalla Calabria al Gaslini | la straordinaria staffetta dell' Aeronautica Militare per salvare una neonata

Da genovatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sirena che squarcia il silenzio della pista del "Cristoforo Colombo", un’ambulanza pronta a motori accesi e il rombo dei motori di un aereo dell'Aeronautica Militare che si spegne dopo una missione vitale. Genova si conferma, ancora una volta, il porto sicuro per i piccoli pazienti più.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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