Dal concerto neomelodico al blitz di mafia la rabbia dei lavoratori del bingo chiuso | Cavie di questo sistema

I lavoratori del bingo chiuso si sono riuniti per denunciare la perdita di stipendi e la mancanza di prospettive, sottolineando di essere stati coinvolti in una situazione che definiscono ingiusta. Con un appello alle autorità, chiedono interventi concreti per la loro condizione, dopo che per l’ennesima volta trenta di loro si sono trovati senza lavoro e senza entrate. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra attività chiuse e operai lasciati senza certezze.

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