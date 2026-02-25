Il neomelodico Anthony in concerto in una sala bingo due boss in prima fila | licenza sospesa per 30 giorni

Anthony, il cantante neomelodico, si esibisce in una sala bingo sospesa per 30 giorni dopo aver attirato una folla numerosa, attratta anche dalla presenza di due boss in prima fila. La sospensione deriva dalla mancanza di autorizzazioni, mentre il pubblico si raccoglie per ascoltare le sue canzoni e le dediche rivolte a chi si trova in carcere. La scena si svolge in un clima di festa, tra musica e tensione.

Così ha deciso il questore dopo l'esibizione di Antonio Ilardo, 37 anni, di San Sebastiano al Vesuvio, nell'attività di via Messina Marine. Diversi i brani dedicati a chi è stato in carcere da parte dell'artista che si è scambiato diversi gesti d'intesa con i fan e i due ospiti "speciali". Dopo il video su TikTok notificato al cantante un foglio di via: non potrà tornare a Palermo per 2 anni Una sala bingo gremita di gente, non soltanto per tentare la fortuna ma anche per ascoltare il cantante neomelodico Anthony, all’anagrafe Antonio Ilardo, e le sue dediche a chi si trova rinchiuso in carcere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti discussi: Palermo, due mafiosi al concerto. Il questore chiude il Bingo e firma foglio di via al neomelodico; Cognomi pesanti, boss amanti del neomelodico e donne dei clan: ecco chi è tornato in libertà a Palermo e nel resto dell'isola.

Cantante neomelodico choc in tv: «La camorra è una scelta di vita che va rispettata»«Che cos’è la camorra? È un’organizzazione… una scelta di vita che... magari... voi avete scelto la vita di giornalista, io ho scelto la vita per la musica e ... corriereadriatico.it

Sono tornati dietro le sbarre Giuseppe Caserta e Claudio D’Amore, i due boss appartenenti al clan Brancaccio immortalati al concerto del neomelodico partenopeo Anthony a Palermo. Gli investigatori della sezione Criminalità organizzata dalla squadra mobil - facebook.com facebook