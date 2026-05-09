I governi di tutto il mondo hanno destinato circa 2.500 miliardi di euro alla spesa per la difesa. Le aziende militari come Lockheed Martin, Thales e BAE Systems sono tra i principali fornitori di armamenti e tecnologie belliche. Le spese militari sono aumentate in risposta ai conflitti in corso, con una media di circa 300 euro per ogni persona nel mondo destinati a finanziare i sistemi di armamento.

Le guerre moltiplicano le spese di riarmo: ogni persona sul pianeta versa 300 euro per mantenere gli apparati bellici. Tra i gruppi che hanno visto esplodere utili e valori in Borsa pure Rheinmetall, Rtx e la nostra Leonardo. Mentre l’economia zoppica e famiglie e imprese sono alle prese con il rincaro dell’energia, le aziende del comparto della difesa fanno affari d’oro. I clienti, naturalmente, sono soprattutto i governi. Stimolati dalla nuova situazione internazionale, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina, gli Stati hanno innescato una forte domanda di armamenti e le aziende del comparto sono sommerse di ordinativi. La guerra in Iran sta spingendo ulteriormente la domanda di armamenti e sistemi di difesa.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dai governi 2.500 miliardi alla difesa. Lockheed, Thales e Bae: ecco chi ride

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