Da Milano a Parigi, i mercatini vintage continuano ad attirare appassionati di oggetti usati e di design d’epoca. Recentemente, a Milano, è stato inaugurato il «Cotoletta Vintage Market», un evento dedicato agli amanti del second hand, del modernariato e degli oggetti con una storia. L’iniziativa si svolge presso una location cittadina e riunisce venditori e collezionisti interessati a articoli di seconda mano e pezzi di design vintage.

Nasce a Milano il Cotoletta Vintage Market. L'anima del progetto è la conduttrice e «collezionista seriale» Annie Mazzola, che lo ha ideato e lo cura con il suo compagno, Marco Dona, e un collettivo di amiche e amici. La prima edizione si tiene domenica 10 maggio nello spazio postindustriale di Department 184: tremila metri quadrati (in via Varesina 184) con una cinquantina di espositori da tutta Italia, ristoranti e DJ set (ingresso libero). Annie Mazzola ci anticipa i contenuti del Cotoletta Vintage Market e riflette con noi sul boom dell’usato, con i consigli anche di Marco Dona. Perché evocare la cotoletta, fin dal nome? «Significa che questo evento-mercato non è elitario.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Milano a Parigi: i mercatini vintage da segnare in agenda (secondo Annie Mazzola)

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Bacigalupo; Ballarin, Maroso; Grezar, Rigamonti, Castigliano; Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. Funziona così, che quando una squadra diventa leggenda, la sua formazione diventa una poesia, che tutti mandano a memoria. "Forse era troppo meraviglio x.com