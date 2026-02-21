Da chi deve ammorbidire le sue resistenze a chi deve porsi traguardi più elevati L’oroscopo della settimana

Francesca Tumiati segnala che i segni zodiacali devono affrontare sfide diverse questa settimana. Alcuni devono superare resistenze interiori, mentre altri devono imparare a rifiutare con chiarezza. La pianificazione di obiettivi più ambiziosi si scontra con difficoltà pratiche, spingendo a un atteggiamento più deciso. La settimana porta opportunità di crescita, ma richiede anche sforzi concreti. Le stelle indicano che è il momento di agire con determinazione e chiarezza.

D a chi deve rivoluzionare la sua situazione professionale a chi deve allenarsi a dire no. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile È arrivato il momento di prendervi cura di voi stessi. Qualsiasi idea abbiate in testa sta germogliando una nuova realtà. Parola chiave della settimana: cura. Toro 20 aprile – 20 maggio È ora di ammorbidire certe vostre resistenze e guardare oltre il vostro orizzonte per costruire qualcosa che duri nel tempo. Parola chiave della settimana: osservare. Leggi anche › Il Tema Natale di Toni Morrison, profonda scrittrice dell’Acquario Gemelli 21 maggio – 21 giugno A volte vi sentite scissi dal vostro ruolo, esausti del solito procedere vi ritrovate a chiedervi se sia possibile sostituire qualcosa.🔗 Leggi su Iodonna.it

