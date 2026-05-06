Da Parole in libertà alla percezione dell' antico | prossimi appuntamenti targati Anassilaos

Durante la prima settimana di maggio, l’Associazione Culturale Anassilaos organizza una serie di eventi che si svolgono tra la Biblioteca De Nava e il Museo Archeologico. Questi incontri sono dedicati a temi legati alla parola e all’antichità e coinvolgono il pubblico in diverse attività culturali e divulgative. Le iniziative proseguono con l’obiettivo di promuovere la conoscenza storica e letteraria nella comunità locale.

Tra Biblioteca De Nava e Museo Archeologico proseguono gli incontri promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos nella prima settimana di maggio. Giovedì 7 maggio alle ore 17 presso la Villetta de Nava congiuntamente con il CIS Calabria e la stessa Biblioteca si terrà il secondo appuntamento.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da Lecce a Belluno gli appuntamenti da non mancare nei prossimi giorni Dalle disuguaglianze scolastiche ai Casino Royale, i prossimi appuntamenti alla TendaDopo la pausa pasquale, la Tenda di viale Monte Kosica torna a essere spazio di incontro e sperimentazione, tra teatro, riflessione e musica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ex piattaforma ecologica di via Menotti a Legnano, Radice: Da Cucchi solo parole in libertà; Futurismo e mondo antico: doppio appuntamento culturale tra Biblioteca De Nava e Museo Archeologico · ilreggino.it; Polemica su area Amga: Solo parole in libertà; CARTA CANTA Libri, suoni e parole in libertà, a Lambrate Festival della lettura e dell’editoria a cielo aperto. Polemica su area Amga: Solo parole in libertàSull’area di via Menotti, da Cucchi solo parole in libertà. Così il sindaco Radice (nella foto) ha bollato la polemica accesa dal collega di Parabiago Cucchi, che aveva chiesto chiarezza ad Amga e ... ilgiorno.it Lo sgomento della Fnomceo: Da Venturi parole in libertà che rischiano di scatenare una spaccatura tra le professioniQuelle pronunciate dall’Assessore alla sanità dell’Emilia Romagna, Sergio Venturi, parlando ieri al Congresso Fials, ci sembrano ‘parole in libertà’, che rischiano però di creare una spaccatura sia ... quotidianosanita.it BERRETTINI STA TORNANDO Le parole di Matteo alle porte degli @ibi, dove l’anno scorso è stato costretto al ritiro per un infortunio agli addominali La scorsa settimana ha ritrovato fiducia nel Challenger di Cagliari “Voglio sentirmi libero di gio - facebook.com facebook Io ho finito le parole. Non riesco neanche più ad arrabbiarmi. x.com